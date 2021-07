Maman depuis peu, Aurélie Nickmans ne trouvait pas chaussure à son pied lorsqu’il s’agissait d’acheter des vêtements pour allaiter. Pas à son goût, pas tendance, les pièces qu’elle trouvait dans les boutiques ne correspondaient pas à ses critères. Pour répondre à ses besoins, cette Bruxelloise a donc décidé de créer "Milk Away" (milk-away.com), sa propre marque, et de lancer une collection de tenues qu’elle pourrait porter dans toutes sortes de situations, des balades en extérieur aux soirées au restaurant en passant par des rendez-vous plus formels.

"Je me suis rendu compte que les vêtements pouvaient être un vrai frein à l’allaitement alors que celui-ci doit être quelque chose de naturel et de spontané", explique la maman entrepreneuse qui propose avec "Milk Away" dix tenues "stylées et confortables" dotées de zip invisibles sur les côtés. "En général, les vêtements d’allaitement ont des zips assez voyants et ne passent pas inaperçus. On ne peut pas louper que ce sont des vêtements pour mamans qui allaitent. Mais, on n’a pas toujours envie de montrer que l’on allaite même si on est fier de le faire. On a parfois envie de porter une tenue passe-partout. C’est ce que je propose avec ma collection. Des femmes qui n’allaitent pas pourraient également porter ses tenues qui m’ont été inspirées de marques de qualité telles que Zadig&Voltaire ou Maison Labiche."

Pourquoi avoir choisi d’appeler votre marque "Milk Away" ?

"J’avais l’idée d’un take-away de lait. Je prends mes seins, mon bébé et mes vêtements et je peux aller où je veux en sachant bien que je pourrai le nourrir sans problème. Cela signifie aussi donner le sein d’une certaine manière."

La collection "Milk Away" est belge mais également écoresponsable. À quel niveau ?

"J’ai l’impression qu’il y a une prise de conscience en ce qui concerne l’écologie et les produits biologiques quand on devient maman. C’est pour cela que le côté écoresponsable de Milk Away était une évidence pour moi. Les vêtements ont été conçus en coton labellisé GOTS. Ils sont faits au Portugal avec du coton biologique et avec un respect des conditions de travail et des grilles horaires des personnes qui les confectionnent à la main. L’autre avantage des vêtements en coton, c’est qu’on peut souvent les laver en machine sans qu’ils ne s’abîment."

Comptez-vous étendre votre marque à d’autres produits destinés aux mamans ?

"Il y a toujours la volonté d’offrir plus mais j’aimerais, dans un premier temps, rester dans le domaine des vêtements et étendre la gamme en proposant des tenues plus colorées et des tenues adaptées aux différentes saisons. Pour l’hiver, on est, par exemple, en train de travailler sur des pièces en laine et en coton."