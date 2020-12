A l'issue des votes du public et du jury, les deux candidates se retrouvaient à égalité. Miss Normandie totalisait 5 points du public et 2 du jury tandis que Miss Provence comptait 3 points du public et 4 du jury. Mais c'est bel et bien Amandine Petit qui a été sacrée Miss France 2020.

La nouvelle reine de beauté française doit son titre au règlement du Comité Miss France! Celui-ci stipule qu'en cas d'égalité, c'est le vote du public qui prévaut sur celui du jury.

C'est donc Amandine Petit, étudiante de 23 ans, qui a pu porter la célèbre écharpe qui récompense la candidate qui s'est hissée à la première place.