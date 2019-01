La réédition de sa collection grunge n’a pas plu au groupe culte.





C’est un logo aussi connu que la musique de Kurt Cobain. Récemment, le fameux smiley jaune sur fond noir a fait une apparition dans la réédition de Bootleg Redux Grunge, une collection phare de Marc Jacobs datant de 1993. Et cela a provoqué la colère de Nirvana qui l’attaque en justice pour réutilisation non autorisée.

Un clin d'oeil qui passe mal

Créé en 1992, le logo du groupe est notamment placé sur un t-shirt et sur un pull. Seules modifications : le mot « Heaven » (Paradis, ndlr) a remplacé « Nirvana » et les initiales « M » et « J », (pour Marc Jacbos) lui servent d’yeux. La bouche approximative et la langue, elles, sont identiques. Les avocats sont donc passés à l’action selon TMZ.

© MARC JACOBS

Comme le rappelle Les Inrocks, Nirvana n’était déjà pas fan de l’œuvre de Marc Jacobs dans les années 1990. Très inspiré par la mouvance grunge, le créateur avait même envoyé quelques pièces de sa collection à Kurt Cobain et sa girlfriend Courtney Love. « On a tout brulé. On est des punks, on n’aime pas ce genre de chose », avaient-ils confié après coup. Punk un jour, punk toujours.