C’est dans l’air du temps, le confinement dû à la crise sanitaire a eu pour corollaire une prise de poids. En moyenne, les Français, comme les Belges ont pris en moyenne 2 à 3 kilos en deux mois (Etude Ifop pour Darwin Nutrition).

Des apéritifs, des grignotages en travaillant, des grignotages pour compenser son anxiété, la redécouverte des pâtisseries maison, des repas plus copieux et la sédentarité forcée font que 57 % de la population se sent un peu à l’étroit au niveau de la ceinture.