La Belle et le mâle © D.R.

Enveloppé dans une veste d’officier noire et dorée, le capitaine est arrivé ! Parfum boisé élégant et oriental, Le Mâle de Jean Paul Gaultier ne peut que s’unir avec La Belle, version féminine composée d’une vanille irrésistiblement douce, de bergamote et de poires.

Jean-Paul Gaultier, Le Mâle le parfum, 125 ml, 105,9 €

Cocoon © D.R.

À la fois moderne, lumineuse et féminine, Perfect, de Marc Jacobs se définit comme une fragrance “ florale réconfortante à l’action addicitive ”. Tout un programme… Créée par la parfumeuse Domitille Michalon-Bertier d’Iff, cette nouvelle eau de parfum allie fleurs fraîches et accords tendres et relaxants. Elle s’ouvre sur des notes juteuses de rhubarbe et de jonquille, avant de faire place à un cœur apaisant de lait d’amandes alors que le bois de cèdre et le cashmeran constituent les notes de fond pour un fini cocoon.

Perfect de Marc Jacobs, 100 ml,120 €

Boisé aromatique © D.R.

Cette fois en eau de parfum, Carven pour Homme se réinvente en une version magnétique et envoûtante, avec ce boisé aromatique. En tête, pamplemousse et feuilles de violette ; en notes de cœur, du cyprès et du thym, pour finir sur la note suave du ciste labdanum, arrondie par une gousse de vanille cuirée. Un oriental moderne dont les bois ambrés font vibrer le vétiver.

Carven, Disponible en exclusivité chez Planet Parfum et sur www.planetparfum.com, 100 ml, 97,5 €

Floral exubérant

© D.R.

Destiné à la femme captivante et pleine d’assurance, qui embrase les passions partout où elle se rend, Vibrant Hibiscus, de Bentley est un parfum floral exubérant. En notes de tête, on trouve du cassis, de la bergamote italienne, de la mandarine et des fleurs de violette. En notes de cœur, des accords d’hibiscus, de pivoine rouge, de jasmin, de rose de Damas et de muguet. Et en notes de fond, du bois de santal, du patchouli d’Indonésie, du musc et de la mousse.

Bentley, beyond the collection, En vente dans les parfumeries indépendantes, 100ml, 180 €

Solaire

© D.R.

Créée par les parfumeurs Sidonie Lancesseur et Michel Almairac, la nouvelle fragrance de Chloé baptisée Rose tangerine demeure fidèle à la note emblématique de la ligne : une rose lumineuse, fraîche et transparente, indissociable de l’identité olfactive de la maison, cette fois-ci accompagnée d’accents fruités imprévus. L’essence de tangerine, vive et solaire, donne de l’éclat au parfum, tandis qu’un cassis puissant, aux tonalités vertes, renforce sa personnalité. En fond, le cèdre et l’ambre blanc composent un sillage épuré, à l’élégance contemporaine, l’expression d’une féminité libre et affirmée.

Chloé Rose Tangerine, Eau de toilette, 75 ml, 97 €

Tout en sobriété

© D.R.

Lumineux, intime et nocturne, Fils de joie, la nouvelle eau de parfum de la collection Noire de Serge Lutens, veut nous “plonger dans un éclat de rire”, avec des notes de jasmin, d’Ylang Ylang et de musc. Une ligne de parfums créée par Serge Lutens, à son image. Minimaliste, droit et angulaire, chacun de ses flacons tout en sobriété reflète l’exigence et le caractère de son créateur.

Fils de joie de Serge Lutens, En vente chez Senteurs d’ailleurs, à Bruxelles, Eau de parfum, 50 ml,120 €

Seduction © D.R.

Dans les Stories de Lapidus, Seduction Vibes joue la mélodie charnelle d’un cassis acidulé, pomme et baies roses en tête, tubéreuse, iris, pois papillon et rose en cœur, avant des notes de fond tout en gourmandise associant vétiver, vanille et… truffe au chocolat.

Stories by Lapidus, En vente chez Planet Parfum, 100 ml,39,9 €

À la violette

© D.R.

Quoi de neuf dans ce nouvel incontournable parfum masculin signé Montblanc, le fameux Legend lancé en 2011 ? “Dans cette nouvelle version, vous retrouverez l’identité olfactive de Legend, la bergamote, un jasmin limpide et l’accord mousse”, répond Olivier Pescheux, le créateur du Montblanc Legend original et de l’Eau de Parfum, “mais elle a été enrichie d’une nouvelle facette : des feuilles de violette fraîches, mises en relief par une note florale et magnétique de Magnolia, et un sillage captivant de bois vibrant et de cuir.” À découvrir sans hésiter.

Montblanc, Legend, 100 ml, 80 €

Emotions

© D.R.

En 2018, avec L’Immensité, Nouveau Monde, Orage, Sur la Route et Au Hasard, les Parfums Louis Vuitton partaient à la conquête de nouveaux territoires olfactifs, dédiés aux hommes, à leurs émotions vécues en voyage, leur soif d’aventure et d’évasion. Aujourd’hui, la collection s’enrichit d’une sixième composition d’exception, imaginée par le Maître Parfumeur de la Maison, Jacques Cavallier Belletrud, au cœur de son atelier de création à Grasse. Avec Météore, c’est la bergamote de Calabre, la mandarine et l’orange de Sicile qui éclatent, l’association de la cardamome du Guatemala et de la muscade d’Indonésie, et une touche de vétiver de Java…

Louis vuitton, Météore, Eau de parfum, 100 ml, 225 €

Aux coquelicots

© D.R.

Des coquelicots iconiques et vibrants, enrobés d’orge tendre, dansant en couleur à travers les champs de l’Angleterre. Poppy&Barley de Jo Malone est un cologne floral vif rehaussé de rose et de violette et agrémenté de cassis juteux. Dans un flacon sobre et toujours élégant.

Jo malone, En vente chez Planet Parfum, 100 ml,112,9 €

Oriental

© D.R.

Pour un homme à la recherche d’un sillage puissant et de caractère, Mercedes-Benz Club Black offre une fragrance aux courbes originales et aux inflexions orientales. En tête, la bergamote, sublimée par un cœur de jasmin. Quant aux notes de fond, elles mêlent ambrox, benjoin, bois dorés et vanille.

Mercedes-Benz, En vente chez Planet Parfum, 100 ml, 76,9 €

Inattendu

© D.R.

Entre ferveur religieuse et réalité tangible : carrément… C’est en tout cas ainsi que se présente Rouge, de Comme des garçons, où l’encens se mêle aux racines végétales. On y hume des notes terreuses de betterave et des notes résineuses. Mais aussi l’intensité du gingembre indonésien qui vient rehausser le parfum doux et épicé des baies roses concassées. Une harmonie olfactive inattendue.

Comme des garçons, En vente dans les magasins indépendants&Galeria Inno, 143,6 €

Excentrique © D.R.

No limit$ : il porte bien son nom, le dernier parfum de Philipp Plein. Composé de notes épicées, animales, boisées, évoquant le cuir, de puissants effluves de poivre noir, de cardamome et de flamboyantes notes aquatiques, No Limit$ est “un concentré de sexe, d’énergie et de puissance musculaire.” “Dans ce parfum, je voulais capturer l’endurance inépuisable, la vie extrême et le monde sans limites de Philipp Plein. Le résultat est comme un tatouage qui s’imprime dans la peau”, explique Albert Morillas, Maître parfumeur.

No limit$, En vente exclusive chez Ici Paris XL, 90 ml, 98 €