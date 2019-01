Hier soir s'est tenue la 25e édition des SAG Awards au Shrine Auditorium, à Los Angeles. Cette cérémonie, souvent perçue comme un bon baromètre pour les Oscars, a vu défiler un parterre de célébrités.





Petit tour d'horizon des plus beaux looks de la soirée qui a couronné Glenn Close dans son rôle dans The Wife et Rami Malek pour sa prestation dans Bohemian Rhapsody.