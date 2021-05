Premier secret de beauté d’une peau saine, resplendissante et douce à la fois, une bonne hydratation. A fortiori primordiale avant le soleil et les baignades de la belle saison à venir.

A l'eau de raisin bio

Plus 84 % d’hydratation, c’est la promesse de Caudalie qui dévoile, dans la gamme Vinosource-hydra, sa Gelée d’eau de raisinTM hydratante. Elle agit, tel un patch végétal d’hydratation intense, tout en légèreté, pour les peaux assoiffées, afin de maintenir l’eau au cœur des cellules. Véritable bouclier anti-oxydant grâce aux polyphénols de pépins de raisin, elle protège la peau en bloquant 56 % des radicaux libres. Grâce à son action prébiotique, l’eau de raisin contribue à renforcer et rééquilibrer le microbiome cutané.

Gelée d’Eau de Raisin

Vinosource-hydra, Caudalie 26,4 €

Thermo-protecteur

Soumis à des températures pouvant grimper jusqu’à 230° avec les appareils capillaires chauffants, les cheveux souffrent et s’abîment inexorablement. Pour les nourrir en profondeur, la crème 230, Hair Rituel by Sisley est un soin réparateur qui est activé par la chaleur. Grâce à sa nouvelle technologie thermo-active, il permet en effet d’infuser des actifs réparateurs au cœur de la fibre capillaire pour la protéger et l’embellir.

La crème 230

Hair Rituel by Sisley, soin réparateur thermo-protecteur, 150 ml 76,5 €

Pour peau assoiffée

17 variations thermiques : c’est environ le nombre de variations de température et d’humidité que la peau subit chaque jour. L’hydratation étant le besoin numéro un de la peau, Clarins a trouvé dans la nature l’actif capable de réactiver son pouvoir auto-hydratant, le kalanchoé officinal. Originaire de Madagascar, cette plante aux feuilles charnues parvient à rester gorgée d’eau malgré les nombreuses variations thermiques. Le voilà, le secret d’Hydra-Essentiel, la brume hydratante multi-protection de Clarins.

Hydra essentiel

Clarins, flacon spray, 75 ml 30 €

96 heures d'hydratation

Certifiés vegan par la “Vegan Society” mais aussi élaborés avec au minimum 95 % d’ingrédients d’origine naturelle, les nouveaux beurres corps de Body Shop assurent une hydratation pendant 96 heures. À la mangue, à la noix de coco ou alors à l’avocat, entre autres, il y en a pour tous les goûts.

Beurre corps

Body shop, 200 ml, 18 €

Effervescent

Pour éliminer les toxines qui ternissent le teint, la prestigieuse marque suisse Valmont lance Deto2x pack, un masque bulle oxygénant. Il s’agit de six capsules unidoses de 10 ml à appliquer sur le visage et le cou. La texture se transforme alors en une mousse active. Et lorsqu’après 7 à 10 minutes, la plupart des bulles ont disparu, il suffit de masser le produit avant de rincer à l’eau pour un visage éclatant, grâce à son action détoxifiante et oxygénante. Entre autres ingrédients magiques, de jeunes pousses de cresson suisse pour activer le système de désintoxication des cellules.

Deto2X Pack

Valmont, 6 X 10 ml 165 €

Au thé vert

Une crème raffermissante tonifiante, une eau délassante, un gommage granité, un lait hydratant ressourçant, une gelée de douche et un déodorant : ainsi se décline la jolie gamme Rêve de thé de Nuxe. Le nez Irène Farmachidi l’a composée comme une séance de yoga olfactive, aussi dynamisante que ressourçante : un accord thé vert très frais, rehaussé en tête par des notes pétillantes et acidulées de rhubarbe et adouci par un fond velouté de muscs et bois clairs. A base d’un extrait de thé vert, riche en anti-oxydants, un actif idéal pour diffuser une hydratation intense et durable.

Rêve de thé

Nuxe De 9,99 à 39,99 €

Relipidiant

Pour nettoyer en douceur et hydrater en profondeur, Bioderma lance Atoderm, une huile de douche dont la formule est composée d’agents relipidiants (vitamine PP et biolipides végétaux) et hydratants. Un grand format d’un litre, idéal pour les peaux sensibles sèches et très sèches.

Atoderm

Bioderma, 1 litre, 19,0 €

Mains réparées

Pour résister aux lavages répétés et aux frictions mécaniques des mains, aux sollicitations et agressions en tous genres, dont le gel hydro-alcoolique, La Roche-Posay voit grand en lançant un nouveau format de 100 ml de Cicaplast mains. Un conditionnement économique pour une crème barrière réparatrice qui offre une ultra protection longue durée, jusqu’à 2 heures de rémanence, résistante à 6 frottements mécaniques et à 3 lavages. D’une efficacité apaisante immédiate, elle combat de façon instantanée l’inflammation. Tout cela avec un effet “gant invisible”, grâce à une texture filmogène non-grasse et une absorption ultra-rapide. Idéal pour les mains sèches abîmées.

Cicaplast mains

La Roche-Posay, crème barrière réparatrice, env; 11 €

3, 2, 1... partez!

1 Le patch intelligent remodelant

De la caféine et de la carnitine pour exercer une action lipolytique et drainante, du collagène pour apporter élasticité et fermeté et de l’extrait de Ginko Biloba pour raffermir, tonifier et lutter contre les radicaux libres, ce sont quelques-uns des ingrédients que renferme le patch intelligent de la marque italienne Collistar, dont la réputation de la large gamme de produits amincissants n’est plus à faire. La boîte contient 48 patchs de deux formats différents à appliquer sur les zones critiques, où des capitons et un relâchement de la peau apparaissent plus rapidement. Avec effet chaud-froid pour stimuler la microcirculation et le drainage.

Collistar

Traitement patch remodelant raffermissant zones critiques, la boîte de 48 patches, 44,95 €

2 Du thé vert ? Mince alors !

Aux notes de citron, de bergamote et de menthe, Sveltae minceur des Thés de la Pagode est thé vert bio Sencha riche en antioxydants qui contribuent à l’augmentation de la thermogenèse et donc des dépenses énergétiques. Pour renforcer l’action, il est ici associé au Maté, une plante d’Amérique du Sud reconnue pour ses effets revitalisants et son action sur le métabolisme des graisses et des sucres. Mais aussi par un extrait sec de Guarana qui agit sur le processus de combustion des graisses. Si avec tout ça, on ne mincit pas…

Thés de la pagode

Thé Sveltaé minceur, 30 sachets,19,5 €

3 Délogeons les capitons

Minceur (la circulation et le drainage sont stimulés), fermeté (la production de collagène est boostée) et anti-capitons (le déstockage des graisses est réenclenché), le gel fondant Slimscult 3 en 1 de Méthode Jeannne Piaubert est un soin propre, végane et composée à 93 % d’ingrédients d’origine naturelle. Pour une action plus efficace encore, il s’accompagne de l’iconique appareil de massage drainage, le Gym toner. Composé de multi-têtes rotatives à picots en élastomère souple, il permet un massage tonique par micro-percussions sans déplacer les tissus.

Méthode Jeanne Piaubert

Slimsculpt 3 en 1, 200 ml et Gym Toner 46,50 et 39 €

