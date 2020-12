"Je suis le seul nom libre de la mode. Depuis les années 50, je suis resté Pierre Cardin de A à Z ; Tous les autres sont morts ou alors passés dans d’autres mains”, confiait-il avec fierté au Figaro lors de sa dernière interview, en septembre. Il y avait de quoi. Parce que rien ne prédestinait celui qui se rêvait acteur ou danseur mais débuta comme comptable à devenir l’un des plus grands noms de mode et à bâtir un gigantesque empire. Aujourd’hui, la marque Pierre Cardin est présente dans plus de 100 pays. Ce sont 500 usines et quelque 200 000 personnes employées. Une fameuse revanche pour cet enfant d’immigrés italiens, objet de toutes les moqueries et injures dans sa jeunesse.

Ambitieux mais pas orgueilleux

Pierre Cardin, c’était l’incarnation du couturier contemporain, homme d’affaires autant que créateur. À ce jour, il détenait 850 licences. Un record ! Cravates, meubles, téléphones, voitures, bouteille de vin, il habille tout et se moque bien du qu’en dire-t-on. “Je ne vois pas pourquoi on serait fossoyeur si on vend du papier hygiénique ou des sardines”, répondait-il à ceux qui l’accusaient de mener son empire à sa perte...