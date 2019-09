Samedi dernier, dans un endroit tenu secret jusqu’à la dernière minute, un défilé de mode d’un nouveau genre a attiré les foules.

Et il y avait du beau monde parmi les invités de cette première Secret Night. Organisé par le fondateur de l’agence GN Models, Geoffrey Nkiani, l’événement, qui a pour but "de mettre en avant de jeunes talents belges de la mode et réaffirmer Bruxelles comme capitale de la créativité", a rassemblé les joueurs de football Jérémy Taravel (Bruges) et Nader Ghandri (Anvers), le chanteur bruxellois Maestro Bang mais aussi et surtout le mannequin international Emmanuel Amorin ou encore Alexis Baginama, le célèbre Valère de la série Plus Belle la Vie. Tous sont venus soutenir la mode made in Belgium.