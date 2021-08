Les temps changent, vite et dans tous les domaines. Alors que la question du "genre" est devenu un vrai sujet de société et de débat, la société familiale belge JBC se positionne clairement pour l'égalité des genres. A la rentrée, l'enseigne fait d'ailleurs plusieurs pas en ce sens. D'abord, finis les département garçons/filles dans ses boutiques : elle retire de ses magasins tous les panneaux et références aux garçons/filles, remplacés par des indications par catégorie d'âge (bébés, enfants et adolescents). Ensuite, elle a développé une collection capsule unisexe et édité un livre de coloriage qui ne contient plus de frontière culturelle entre rêves de garçons et rêves de filles.

Une étude récente de l’ULB portant sur les préférences professionnelles stéréotypées des jeunes adolescents en Flandre a révélé au début de cette année que tant pour les filles que pour les garçons, les normes de genre conduisent à des préférences professionnelles stéréotypées. Dans cette étude, pas moins de 91 % des garçons et 85 % des filles ont été classés dans la bonne catégorie de genre sur la base de leur préférence professionnelle. Par exemple, des métiers tels qu'électricien, ingénieur logiciel, maçon et pompier pour les garçons, car on attend d'eux qu'ils soient techniques, physiquement forts, dominants et courageux. Les femmes sont par contre censées être attentives, sociales et, surtout, préoccupées par la beauté. Le choix professionnel correspondant, normalisé en fonction du genre, est donc traditionnellement institutrice maternelle, infirmière ou coiffeuse, par exemple.

I'm a boss

Et cela a ouvert les yeux de JBC, comme le dit Ann Claes, Chief Buying Officer chez JBC qui entend dépasser les lignes établies : "Nous souhaitons que les enfants puissent faire un choix libre sur le marché du travail, indépendamment de leur genre. C'est pourquoi JBC veut désormais gérer plus consciemment les stéréotypes dominants et donc, les combattre activement". L'entreprise s'est d'ailleurs associée à Steven Gielis, maître de conférences en orthopédagogie à l'AP Hogeschool et instigateur de ZITDAZO, une communauté en ligne qui rassemble des parents autour de thèmes tels que la résilience et l’hypersensibilité. Pour progresser sur cette voie dans le futur.

La collection capsule orientée "Egalité des genres" propose notamment des pulls à inscriptions comme « When I grow up, I wanna be a CEO », « game developer » ou « firefighter » sont disponibles pour tous les garçons et les filles et dans toutes les couleurs. Disponible de la taille 92 à la taille 170, prix entre 24,95 euros et 29,95 €.