Les fêtes de Noël approchent. Pour permettre de patienter jusque-là, nombreuses sont les personnes qui se tournent vers les calendriers de l'Avent. Et il y en a pour tous les goûts. Si certains préfèrent les traditionnels chocolats, d'autres préfèrent se tourner vers des marques plus luxueuses qui proposent parfums, maquillages ou bijoux. La célèbre maison Chanel a sorti un calendrier de l'Avent en édition limitée, pour le prix de 700€. Et sur les réseaux sociaux, les retours sont plutôt catastrophiques...

Tout a commencé sur TikTok, lorsqu'une utilisatrice partage plusieurs vidéos dans laquelle elle ouvre les cases de son calendrier Chanel, décrit par la marque comme "un calendrier pas comme les autres". Elle explique avec enthousiasme avoir craqué pour le calendrier car "elle n'en a jamais vu" de la marque avant et salue le design très réussi. Mais la bonne humeur de la jeune femme n'est que de courte durée. En découvrant les cadeaux, l'excitation laisse peu à peu place à la colère. Un marque-page, un paquet d'autocollants, un aimant, des tatouages temporaires... "Je ne peux pas inventer ça", réagit-elle.

"J'exigerais un remboursement si j'étais vous"

La vidéo est rapidement devenue virale et a totalisé plus de 15 millions de vues. Dans les commentaires, les utilisateurs de l’application ne sont pas tendres. "J'exigerais un remboursement si j'étais vous. Ça vaut littéralement quelque chose comme 5 dollars peut-être", écrit l'un d'eux, tandis qu'un autre le qualifie de "Fyre Festival des calendriers de l'Avent". Les internautes se sont également tournés vers l'Instagram et ont multiplié les commentaires sous les publications de la marque pour demander des explications.

Quelques personnes ont malgré tout défendu la marque, expliquant qu'il était possible de voir le contenu du calendrier sur le site avant de l'acheter. En effet, tous les produits y sont listés et photographiés.

© Chanel

Un véritable objet de collection

Bruno Pavlovsky, le grand patron de la mode chez Chanel, a réagi à la polémique. Il a expliqué que le calendrier avait été produit dans le cadre des célébrations du 100e anniversaire du parfum Chanel n°5. "Cette controverse est un peu dommage car ce n'était pas ce que Chanel voulait. Chanel pensait faire plaisir à certains de ses clients en proposant ce type de produit. Évidemment, nous voyons qu'il faut être prudent et donc, à l'avenir, nous serons certainement beaucoup plus prudents", a-t-il déclaré à WWD lundi. "Dans tous les cas, l'objectif est de promouvoir nos produits et non de déclencher une quelconque controverse, et encore moins de créer des frustrations ou d'envoyer de mauvais signaux", a-t-il conclu.

Dans un communiqué officiel, Chanel a expliqué ne pas avoir bloqué l'utilisatrice à l'origine de la vidéo, contrairement à ce que celle-ci affirmait. "Nous sommes désolés que ce calendrier ait pu décevoir certaines personnes", poursuit-elle. "Directement inspiré de la silhouette mythique du flacon n°5, ce calendrier, disponible uniquement pour une courte période, présente un design unique et un contenu original, ce qui en fait un véritable objet de collection dont la valeur ne peut se résumer aux seuls produits qu'il contient", a déclaré Chanel.