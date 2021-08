Cette année, ce sera cuivré, orange pop, camel, couleur terre et dans toutes les enseignes.

Il était une fois une époque où les boutiques présentaient deux collections principales qui couraient chacune sur six mois et qu’elles avaient achetées 6 à 7 mois avant leur exposition. Mais ça, " c’était avant que le Web explose", décrit Saphaa Telali, Category Manager chez Cora. " Il est de plus en plus difficile de pouvoir se démarquer de la concurrence, il y a des marques partout, celles davantage installées en centre-ville, celles des zones commerciales, celles qui trustent toutes les zones de chalandise, et ça sans compter la une concurrence internationale online ", poursuit Stefan Van Rompaey.

(...)