La marque de sous-vêtements belge pour toutes les poitrines et notamment les plus généreuses récidive dans sa façon de montrer ses modèles sur des femmes vraies, de tous âges et de toutes morphologies. La nouvelle campagne #weareprimadonna met en effet en scène non plus les employées de la marque, comme en 2020 mais les détaillantes, conseillères et stylistes en lingerie qui travaillent avec PrimaDonna de façon fidèle.