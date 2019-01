Elle n'est pas passée inaperçue.





Devenu un symbole politique chez nous, un gilet jaune peut-il être stylé ? Selon la mannequin Bella Hadid, c'est oui ! À l'occasion d'une soirée organisée par Louis Vuitton et Chrome Hearts à New York ce 9 janvier, la girlfriend de The Weeknd a porté un gilet jaune fluo à poches par-dessus une chemise oversize blanche. Référence à la crise politique qui secoue la France ou non, le look fait forcément jaser...