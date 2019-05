La First Lady a accompagné Donald Trump en voyage officiel.





On le sait, Melania Trump et Meghan Markle sont toutes les deux des fans de mode. Et la Première Dame des États-Unis n'hésite d'ailleurs pas à s'inspirer de la duchesse de Sussex de temps en temps. Au Japon, la FLOTUS a en effet été aperçue dans une robe Roland Mouret portée par Meghan peu avant son Royal Wedding. Et si l'ancienne actrice avait opté pour un bleu nuit en mai 2018, c'est en fuchsia que Melania Trump a porté la pièce du styliste français. Un look réussi parmi d'autres.

Au pays du Soleil-Levant, la femme de Donald Trump est d'abord arrivée à Tokyo en robe Calvin Klein couverte de motifs carte postale très tendance. Dimanche dernier, c'est en combinaison Lorp Piana qu'elle s'est rendue au Musée d'art moderne de la ville. Ce lundi 27 mai, la First Lady a également jeté son dévolu sur une robe brodée de chez Carolina Herrera. Plus tard, elle a assisté au dîner organisé par le Palais impérial dans une robe sublime signée J. Mendel. Son prix ? 4490 dollars.

© AFP

© AFP

© AFP