C’est devenu tendance. La pandémie de coronavirus a donné une seconde vie à la marque Crocs, autrefois décriée et déclarée morte. Et elle sait aussi s’attirer les faveurs des plus grands, comme notre Diable rouge vedette, Romelu Lukaku. Alors habitué aux sponsors nettement plus luxueux, comme Versace ou Maserati du temps de sa splendeur à l’Inter de Milan, c’est aujourd’hui en ambassadeur de Crocs que Romelu Lukaku s’affiche. Son retour à Chelsea n’a en rien entaché son efficacité et sa rage d’affoler les compteurs (malgré un léger passage à vide ces dernières semaines, à la suite d’une blessure). Le Diable est "Fier d’être un visage de Crocs", comme il le soulignait sur son compte Instagram jeudi dernier, posant fièrement avec une paire de Crocs aux pieds.