Pour offrir un cadeau, un bienfait et un message en un seul bijou !





Les pierres fines ont une extraordinaire variété de couleurs. Elles proviennent de cristaux qui tous ont des histoires remontant à la nuit des temps et qui les parent de vertus et de bienfaits pour celle ou celui qui les portent. Fabienne Kriwin qui travaillent ces pierres pour en faire des bijoux d'une grande délicatesse depuis longtemps, nous parle des propriétés de quelques-unes d'entre elles. De quoi offrir un cadeau à message pour la Saint-Valentin.

Car si on peut faire des déclarations avec des fleurs (ah les roses rouges de la conquête ou les pivoines de l'engagement), on peut aussi parler avec des pierres... Surtout que celles-ci sous forme de bijoux, entrent carrément dans notre intimité. On peut aussi les trouver en cristaux, non travaillés. Que l'on croit ou pas à la lithothérapie (la thérapie par les énergies des pierres) n'a finalement pas beaucoup d'importance : c'est aussi l'occasion de découvrir des pierres belles, mais moins connues et originales.

Si la créatrice a voulu se lancer dans la joaillerie, c'est pour les couleurs extraordinairement changeantes des pierres. Mais aussi l'énergie qu'elles recèlent : "C'est une matière minérale qui vient du coeur de la Terre, de la roche, de la lave qui a des millions d'années, il y a une énergie, une vibration en elles. En tout cas, moi cela me parle", sourit la joaillière installée à Bruxelles non loin de la place Brugmann.

Fabienne Kriwin travaille les pierres fines. Celles que l'on appelait auparavant avec un peu de mépris pierres "semi-précieuses", (pour les distinguer des pierres précieuses : diamant, saphir, rubis, émeraude) ont désormais le vent en poupe. Parce qu'elles sont moins chères mais aussi parce qu'elles sont très diverses, très colorées et racontent des histoires avec leurs inclusions, ces "accidents de cristallisation", comme les appelle la créatrice, qui sont finalement très attirants, rendant la pierre unique.





Le quartz rose

C'est la pierre de la Saint-Valentin par excellence puisque cette pierre de couleur rose clair qui peut être transparente, translucide ou carrément opaque est celle de l'union inconditionnelle et de la paix !

© DR



L'aigue-marine

De couleur bleu clair et transparente, l'aigue-marine tient son nom du latin aqua marina, eau de mer. L’aigue-marine est une pierre apaisante, elle renforce l’amour naissant (elle est fréquemment offerte en bague de fiançailles) et conforte l’amour des couples existants. Et on peut s'en douter, c'est la pierre qui protège les marins.

On l'appelle milky quand elle se fait laiteuse et devient opaque.

La tourmaline

Elle est totalement tendance et offre des couleurs incroyables, du jaune ou rose en passant par le verre ou le bleu. La tourmaline est un bouclier autour du corps et chaque couleur a sa vertu, par exemple, la tourmaline noire protège des ondes, elle purifie et allège.

© DR

L'améthyste

De couleur mauve (couleur du raisin et du vin), la famille des améthystes se décline en différentes pierres (bleu-vert ou même jaune). Ses propriétés sont apaisantes et purifiantes. Elle évacue le stress, calme l’insomnie et favorise la concentration et la méditation. C’est une pierre très bénéfique pour le mental qui apporte la tempérance. Dans la mythologie on dit qu'elle protège les buveurs de leurs mille maux !

La citrine

Elle est jaune jusqu'à ocre, elle provient du quartz ou de l'améthyste qui a chauffé. C'est la pierre de l'abondance et du succès, elle fait penser aux beaux jours, à la lumière. Elle illumine les pensées et développe l'estime de soi.

Le quartz fumé

Cette pierre fine dans tous les tons de brun est transparente à translucide, rarement opaque. On dit que c'est une antidote contre le stress, qu'elle libère de la dépendance et aide à la réflexion. C'est la pierre la plus énergisante de la planète qui combat les baisses de moral.

En lithothérapie, le quartz fumé serait considéré comme la pierre de la responsabilité et du recentrage. Ainsi, il calmerait les émotions trop fortes qui embrouillent la pensée efficace, et par là même améliorerait la lucidité et la concentration.

© DR

Le watermelon

C'est une tourmaline tout en transparence qui a la particularité d'avoir deux couleurs, rose et vert, une association qui lui donne des tons incroyables et délicats. Elle aide à dépasser la tristesse qui peut parfois nous pousser à nous refermer sur nous. Et surtout, elle remplit le coeur d'amour, et pousse à s'ouvrir davantage au monde qui nous entoure !

© DR

La calcédoine

De couleur bleu clair, la calcédoine va du blanc laiteux au bleu-gris, c'est un quartz qui va harmoniser tous les plans (spirituel, intellectuel, émotionnel).

La Iolite

Cette pierre peu connue appelée aussi saphir d'eau est une merveille, quand on la regarde sous certains angles, elle laisse voir un rais incolore. Elle apporte confiance et sécurité, chasse la déprime, les cauchemars et les angoisses de mort !

Le lapis lazuli

© DR



C'est un minéral d’un bleu clair à profond parsemé de paillettes dorées qui a toujours attiré l’intérêt de l'homme ! Avant, il était réduit en poudre mélangé à de l’huile pour en faire un pigment bleu en peinture : le dôme de la chapelle Sixtine en est recouvert d'ailleurs. Aujourd'hui c'est en joaillerie qu'on le retrouve, il harmonise les plans, amène le contrôle de sa vie et de soi et permet d'exprimer les choses que l'on a sur le coeur sans retenue. C'est une pierre que l'on recharge à la lumière de la lune dit-on...

Le grenat

Cette belle pierre qui tire sur le rouge peut aussi être orange, rose framboise, caramel ou même brun jaune. C'est un minéral de transformation qui aide à dépasser les difficultés pour en tirer une expérience, transcende la passion amoureuse et améliore l’énergie sexuelle.

Le péridot

Cette pierre est d'un verre gazon transparent, si on la cite ce n'est pas pour sa célébrité (personne ou presque ne connaît le péridot!) mais pour le pouvoir qu'on lui prête : elle diminue la culpabilité et aide à se défaire de la jalousie et à attirer l'amour. A adopter sans détour !