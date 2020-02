Comprendre

Vous aimez les parfums et vous avez envie de comprendre comment "ça fonctionne", comment travaillent les nez de la maison Guerlain ? Une "leçon de parfum" vous est proposée dans la boutique, place Stéphanie, à Bruxelles, où un expert vous fera découvrir les matières premières ramenées des quatre coins du monde. Différents "chapitres" sont disponibles et vous pourrez ainsi, dans un lieu privatisé, profiter pleinement de l’expérience. Attention, les ateliers se donnent en groupes. 50 € vous seront demandés à titre de participation et seront recrédités en bons d’achat.

(...)