"Vive le soleil !" : oui bien sûr mais avec précaution… et certains ajoutent : pas n’importe laquelle.

La majorité des crèmes solaires vendues dans le commerce contiennent des composants nocifs pour notre organisme et pour la planète, ce qui pousse de plus en plus de gens à se tourner vers des alternatives naturelles. On pense évidemment aux bonnes vieilles méthodes qui consistent simplement à se couvrir, ne pas s’exposer au soleil pendant trop longtemps et aux heures les plus dangereuses.

Mais pour ceux qui ne résistent pas à l’envie de se dorer la pilule, il est possible de se tourner vers certaines huiles végétales ou huiles essentielles qui ont un indice de protection solaire. L’huile de pépins de framboise par exemple à un indice entre 28 et 50, tout comme l’huile essentielle de graines de carotte. Attention, ces produits peuvent provoquer des allergies, il faut donc les tester avant de s’en enduire. L’indice de protection de ces produits naturels reste aussi plus faible qu’un écran total, il faut donc s’en enduire plus souvent ! Plus d’informations sur le site https://www.compagnie-des-sens.fr