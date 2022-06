Les applications où l’on peut acheter et vendre entre particuliers des vêtements pour leur donner une nouvelle vie se multiplient. La plus grande d’entre elles, Vinted, a analysé les achats et ventes les plus en vue sur sa plate-forme et voit se profiler pour cet été huit tendances qui ne sont pas sans rappeler celles que l’on retrouve aussi dans le prêt-à-porter, le luxe et la fast-fashion !