Confinés à la maison, on en profite pour prendre soin de soi.

Le pays est à l’arrêt, les enfants n’ont plus école, on vous demande de télétravailler mais aussi d’assurer la gestion du foyer… Et si vous en profitiez aussi pour vous poser et prendre soin de vous ?

Enfermés chez soi ou après une longue et stressante journée passée à ne pas approcher ses collègues, amis et connaissances, quoi de mieux que de se glisser dans un bain bien chaud ? Mettez tous les atouts de votre côté : allumez quelques bougies parfumées, emparez-vous d’un bon livre, faites mousser le tout et pro-fi-tez. Ou alors fermez les yeux, faites le vide, oubliez le dehors, le froid, les virus et concentrez-vous sur l’essentiel. Et tant qu'à faire, profitez-en aussi pour faire un peu de tri dans les armoires de la salle de bains!

Péremption

Puisque nous sommes contraints à passer bien plus de temps que d’ordinaire à la maison, une fois le télétravail effectué, les repas préparés et les enfants enfin calmés, si on en profitait pour mettre un peu d’ordre dans les produits de beauté qui s’accumulent dans les armoires de la salle de bains ? Un vieux mascara tout sec ? On jette ! Un rouge à lèvres qui a morflé quand vos enfants s’en sont servis pour se déguiser en princesse ? Poubelle. Oui mais les petits pots, tubes et autres flacons qu’on garde tellement précieusement ? Vous ne le savez peut-être pas mais les produits de beauté aussi ont une date de péremption. Il n’est pas toujours facile de la trouver mais elle doit figurer sur l’emballage, souvent, d’ailleurs, à côté d’un petit sablier qui vous rappelle que le temps passe.

Péremption après ouverture

Mais le plus important à savoir, c’est la péremption après ouverture. Là, le logo d’un petit pot ouvert est plus facilement reconnaissable. En gros, il vous indique (en mois 6M, 12M) le laps de temps durant lequel votre crème de jour, gel amincissant ou démaquillant sera efficient après sa première utilisation. Pour vous donner une fourchette, un soin pour les yeux est le plus souvent valable six mois après ouverture. Un fond de teint, un an. Tout dépend des ingrédients actifs. Par ailleurs, les flacons pompes ou les pipettes sont plus sains puisque vous n’y trempez pas les doigts, porteurs de bactéries et de virus…

Et les parfums ?

Eux aussi ont une durée de vie limitée mais qui est bien plus grande que celles de crèmes et autres produits de maquillage. Bien conservés (à l’abri de la chaleur, de la lumière, de l’humidité), ceux-ci peuvent continuer de vous enivrer longtemps, longtemps…

Cocoon et confort

Les bienfaits du cannabis sont connus de longue date, et l’on ne vous parle pas de la version destinée aux cigarettes qui font rigoler ! La marque américaine Kiehl’s utilise de l’huile de graines de cannabis sativa et de l’huile d’origan vert dans une gamme apaisante composée d’une huile et d’un nettoyant doux et purifiant. L’effet ? Apaiser la sensation d’inconfort, équilibrer la peau et contribuer à sa bonne hydratation.

La marque néerlandaise n’en finit pas de parcourir le monde pour s’inspirer des différents rituels de beauté et de bien-être. Celle-ci vient de Jing (oui, en Chine)

et propose toute une série de produits. On aime particulièrement la brume pour oreillers : on vaporise à trois reprises, on attend quelques minutes (le temps de se brosser les dents) et on profite des fragrances de lavande et de bois de santal pour s’endormir apaisé.

À force de se les laver dix fois par jour – et, surtout, continuez à le faire, c’est l’une des mesures les plus importantes – forcément, elles se dessèchent et la peau, fragile, se craquelle jusqu’à en devenir douloureuse. Pour apaiser tout ça et pour rendre à vos menottes leur plus bel aspect, voici la crème mains herbae, enrichie en beurre de karité, aux notes vertes et florales.

Ces dernières années, la bergamote de Calabre a été la star de nombreux parfums (à commencer par l’Aqua Allegoria de Guerlain). Elle s’invite aussi dans cette bougie parfumée de la marque italienne Acqua di Parma, qui propose une très belle gamme de parfums d’ambiance. Bergamote, donc, mais aussi citron, gingembre et bois de cèdre pour un intérieur frais et apaisé.

Voilà un petit remède qui fait du bien… à tout. Ce baume cosmétique, composé de quatre ingrédients seulement, sert à hydrater (visage et corps) mais aussi à lisser quelques mèches rebelles et à redonner un peu de souplesse et de douceur aux cheveux. Le petit format se glisse dans la poche et s’emporte partout. Le grand sera votre allié de tous les instants, dans la salle de bains.

Voilà une manière amusante (les plus petits adorent !) de mettre de la couleur et des bulles dans son bain ! Ces petites pastilles effervescentes ont la forme d’une soucoupe volante, et sont joliment parfumées à la fraise, à la banane, à la vanille. C’est un peu gadget, on vous l’accorde, mais si ça aide à se détendre, ce serait ballot de s’en priver. D’autant que le prix est tout doux…

Kiehl’s, Huile lavante 75 ml; 15 €

Rituals, Pillow mist (et gamme The Ritual of Jing) , 17,50 €

L’occitane, Crème mains Herbae, 8 €

Aqua di parma, Bougie parfumée , 57 €

L’occitane, Petit remède. Pommade , 12 € (15 g)

The body shop, Effervescent de bain, 2 €