Cette fin de semaine a été particulièrement dense pour les Britanniques avec le Jubilé de platine d’Elizabeth II. Parade militaire, service d’action de grâce à la cathédrale Saint-Paul, déjeuner chez le Lord-Maire de Londres, allumage des balises du Jubilé, concert, défilé des carrosses,…

Certes, on ne fête pas tous les jours 70 ans de règne. En marge du programme officiel, différentes expositions sont déployées dont trois cet été à Windsor, Buckingham et Holyroodhouse. Si vous êtes de passage à Londres, la maison de ventes Sotheby’s présente en ces locaux de New Bond street une exposition gratuite de courte durée à savoir jusqu’au 15 juin intitulée "Power&image. Royal and aristocratic tiaras". Vous pourrez y admirer pas moins de 40 diadèmes. Parmi ceux-ci, le célèbre diadème "Spencer" coiffé par la princesse Diana le jour de son mariage le 29 juillet 1981. Diana avait préféré opter pour l’un des diadèmes familiaux que de puiser dans l’imposante cassette personnelle de la reine Elizabeth.

Les diadèmes peuvent être vus en ligne sur le site de Sotheby’s : https://www.sothebys.com/en/digital-catalogues/power-image-royal-aristocratic-tiaras