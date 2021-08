Le secteur de la mode a souffert mais en cette rentrée 2021, les signaux sont au vert… et les tendances plutôt à l’orange pop !

La rentrée arrive, et avec elle des dépenses supplémentaires : retour à l’école, ou au boulot version hybride, nécessité de nouveau matériel, de livres, de vêtements, achats en prévision de l’automne, etc. Obligations pratiques bien sûr mais aussi réflexe pavlovien (à la rentrée, on fait le plein) ou achats plaisir pour faire passer la pilule de la rentrée !

Mais au fait, comment le consommateur moyennement averti, peu "modeux", est-il au courant des grandes tendances textiles, sans pour autant suivre les défilés prêt-à-porter qui rythment encore le calendrier annuel de l’industrie de la mode ? Dans le monde entier, mais aussi en Europe, ce sont les grandes market places qui apportent l’inspiration, selon la grande étude The Future Shopper Report 2021 qu’a analysée Stefan Van Rompaey, rédacteur en chef du magazine professionnel Retail Detail : Amazon mais aussi Zalando, Asos, Farfetch côté articles de mode captent un large public bien captif puisque "80 % des clients veulent passer de l’inspiration à l’achat le plus rapidement possible".

