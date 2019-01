Nicole Kidman est apparue, sculpturale dans une robe signée Michael Kors, fendue derrière. Elle était sublime ! Suivie de près par Halle Berry et Amber Heard, toutes les deux en noir et blanc, la première ayant choisi Zuhair Murad, la deuxième ayant donné sa préférence à Monique Lhuillier, une créatrice de mode et une directrice créative américaine d'origine philippine.

On a aussi beaucoup aimé les choix de Sandra Oh en rouge en maîtresse de cérémonie et en blanc pour le red carpet (Atelier Versace). Tous les looks et les couturiers sont dans la galerie ci-dessus.