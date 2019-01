La fille de Véronika Loubry, "plus beau visage du monde en 2018", n'a pas fini de faire tourner les têtes...

Vous souvenez-vous de ses yeux cristallins et de sa moue boudeuse ? Le minois de Thylane Blondeau avait fait le tour du monde en 2007, où la petite française fut élue "plus belle petite fille du monde".

Fille de Véronika Loubry et de Patrick Blondeau, ex-footballeur français, Thylane a débuté une carrière de mannequin très jeune : dès 2005, elle défilait pour Jean Paul Gauthier à la Fashion Week de Paris. Egerie de L'Oréal, elle a connu son premier rôle au cinéma dans "Belle et Sébastien : L'aventure continue", paru il y a trois ans en salles obscures.

La jolie jeune femme, qui aura 18 ans en avril, vient d'être honorée, 11 ans après avoir été qualifiée de "plus belle petite fille du monde", du titre de "plus beau visage du monde 2018", récompense symbolique qu'octroie chaque année depuis 1990 TC Candler. Citée pour la cinquième fois consécutivement, Thylane Blondeau est cette année montée sur la première marche du podium. "Je ne peux pas y croire, a-t-elle écrit sur son compte Instagram. Merci beaucoup à TC Candler et tous ceux qui ont voté. Je ne pensais jamais que je serais un jour numéro 1." Le mannequin succède notamment à Emma Watson, Emilia Clarke, Marion Cotillard, Cara Delevigne, Selena Gomez ou Gal Gadot.

© INSTAGRAM @thylaneblondeau © INSTAGRAM @thylaneblondeau

Le classement des 100 plus beaux visages de 2018, selon TC Candler :