45% des Belges ne trient pas systématiquement leur poubelle de salle de bain, c'est vrai qu'on est moins habitués à trier pots de crème, vernis à ongle et autres aérosols que des cartons de lait et des emballages carton. Pour informer et sensibiliser au tri, L'Oréal s'est associé avec Fost Plus pour lancer le site trionsenbeaute.be qui explique comment trier au mieux les emballages de produits d’hygiène et de beauté.

"Les produits d’hygiène et soins représentent 4% des emballages mis sur le marché belge, soit 31.000 tonnes. Un bon geste de tri de la part du consommateur assure que ces matériaux précieux restent dans la chaîne circulaire et soient recyclés en de nouveaux produits voire emballages", explique ainsi Mik Van Gaever, COO chez Fost Plus.

Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme de développement durable du groupe « L’Oréal for the Future » lancé en juin dernier avec de nouveaux objectifs ambitieux à l’horizon 2030. En 2019, 13.204 tonnes de matériaux recyclés ont remplacé des matériaux vierges (soit +60% plastique PCR (Post Consumer Recycle) et +77% pour le plastique PET).

Comment procéder ?