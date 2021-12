Sous le sapin, un gros cadeau. Dedans, un pyjama en pilou aux couleurs de Noël. Dans toutes les comédies romantiques, c’est celui que recevra la célibataire de la famille, celle qui n’a personne dans sa vie et à laquelle on prédit qu’elle finira seule, pas lavée, avec ses vieux chats et bien sûr en pyjama hors d’âge, si elle ne se bouge pas un peu.

Remarquez, la sœur mariée et mère de famille, elle, aura reçu la nouvelle centrale vapeur… Les clichés ont la vie dure ! Et la scène devenue culte où l’on voit Bridget Jones tirer son spleen en pyjama rouge à bonhommes de neige en mangeant de la glace, enfonce le clou à chaque rediff…

Mais qu’est-ce qui ne va pas avec le pyjama ? Si l’on reprend les magazines féminins d’il y a quelques années, ce serait "pour les hommes un tue-l’amour assuré, au même titre que les poils et les odeurs et les ongles rongés", dixit un article de Marie-Claire en 2015.

Aïe, on croit lire le "Petit manuel de la femme et l’épouse parfaite au foyer" qui fleurissait dans les années 50 !