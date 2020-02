On vous parlait de lui il y a quelques semaines à peine… Le jeune entrepreneur et coiffeur de vingt-six ans qui a le vent en poupe, David Gunel, a tout récemment ouvert un barbershop singulier où le client est soigné de la tête aux pieds.

Le seul mot d’ordre : remettre la détente et le divertissement au cœur de la pratique et de la vision du monde.

Place au plaisir à la mode newyorkaise

C’est au cours de ses voyages à Londres et à New York que David a trouvé l’inspiration du barbershop qu’il ouvre aujourd’hui avec la volonté de faire rimer temps d’attente et plaisirs. Ainsi, entre deux services ou en attendant son tour, ou tout simplement pour faire durer le plaisir, le client a la possibilité de faire un billard, de siroter un whisky en lisant le journal, de faire une partie de playstation, de pianoter les touches d’une borne d’arcade ou encore de travailler grâce à l’accès wifi.

© Rclub



Un aménagement sur mesure

A l’heure où les concepts slow fleurissent, le Barbershop by R-Club met les petits plats dans les grands pour que la quiétude et le bien-être recouvrent le visage de chaque client. David et son équipe bien sapée de bretelles et nœuds papillon vous accueillent dans un décor industriel et vintage aux sons groovy et lounge. Les beaux jours se font attendre avec impatience pour pouvoir profiter de la superbe terrasse et du jardin où seront, dès qu’un rayon de soleil pointera le bout de son nez, installés de confortables transats. Depuis les boissons et alcools de qualité jusqu’au sublime chesterfield qui trône au milieu du salon, tout a été concocté pour favoriser cette ambiance détendue. Une atmosphère unique !

© Rclub



Que ceux qui ont l’habitude de se déplacer en voiture soient rassurés, les infrastructures du salon disposent d’un grand parking gratuit.

Des services au top pour les hommes

En quête constante d’inspirations à l’étranger, notamment grâce aux comptes Insta des plus grands noms, David transmet son expertise et son savoir-faire à ses trois collègues. En plus des traditionnels services de coupes de cheveux et de barbes, les clients ont la possibilité de disposer de soins esthétiques (soins visages, épilations à la cire). Et en bonus, une fois par mois, l’équipe sera accompagnée d’une esthéticienne qui proposera aux heureux clients du jour une manicure gratuite. Si tout est de très haute tenue et de qualité, les prix, eux, restent très abordables.

Ce jeune homme de vingt-six ans qui transforme les possibilités en opportunités vous attend dans ce nouvel espace. La devise de ce complexe barbershop est d’être à la recherche de ce soupçon d’originalité qui vous rendra singulier, à l’image de vous-même. Présent lors de différents showcases, coiffant les artistes et les personnalités, David n’a pas fini de nous surprendre ! Celui qui a été nominé au The Salon Expérience dans la catégorie « Talent » (les awards qui récompensent les salons et les coiffeurs les plus audacieux) a plus d’un tour dans son sac.

© Rclub



David Gunel est assurément un jeune artiste à suivre qui a encore beaucoup de nouveaux projets à nous faire découvrir !

Réservez dès maintenant votre moment détente !

https://www.rclub.brussels/

The Barbershop by Rclub

Brusselsesteenweg, 654

1731 Zellik

02 308 81 25

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h