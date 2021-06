Traitement high tech tout en profondeur

À la recherche de soin visage orienté résultat ? Le soin SkinFusor de Babor tech est à la hauteur des attentes. Pas vraiment cocoon, car non manuel, il se déroule en quatre étapes à l’aide du machine high tech intégrant quatre technologies professionnelles, combinées avec les essences de haute qualité propres à la marque. Un soin unique qui nettoie, purifie, hydrate et masse la peau, dont chaque millimètre est travaillé en profondeur. Chaque étape est réalisée avec un accessoire spécial équipé d’un système de pression négative, de façon à aspirer la peau de manière contrôlée. Étape 1 : CleanFusion, un nettoyage profond à l’aide d’une brossette aux poils de silicone et système de ventouse pour travailler la zone traitée avec une eau micellaire qui élimine les impuretés et dégage les pores bouchés, mieux que ne pourrait le faire un traitement manuel, nous assure-t-on. Étape 2 : PolishFusion, tel un gommage avec l’effet ventouse, le programme (combiné à la technologie aspirante et à l’essence aux acides de fruits) purifie, aspire l’excès de sébum et les cellules mortes tout en affinant le grain de peau. Une excellente préparation pour l’étape 3, l’HydroFusion, combinant ondes sonores à basse fréquence pour un micro-massage intensif des tissus cutanés et essence avec acide hyalutonique pour assurer une hydratation optimale. Le repassage des ridules avant l’ImpulseFusion pour permettre au sérum ou à l’ampoule sélectionnée de pénétrer de manière optimale dans la peau. Résultat à la sortie du somptueux institut Babor récemment ouvert au cœur de Bruxelles, dans le quartier Dansaert : une peau repulpée, un teint lissé, frais et rayonnant.

Babor Tech SkinFusor, 90 min : 165 € ; 105 min : 190 €. Infos : www.babor-brussel.be

Des soins d’exception, dans la verdure du Club med

© D.R.

Ils sont disponibles dans de nombreux instituts de beauté en Belgique et à portée de clic sur le site de la marque (https://www.payot.com/FR/fr/ou-nous-trouver). Mais si vous avez la chance de séjourner dans un Club Med partenaire, vous pourrez aussi découvrir les soins Payot dans un cadre enchanteur. Pour ce qui nous concerne, c’était La Palmyre, avec vue sur l’océan Atlantique. La carte du spa est tellement longue, que choisir le massage qui vous plaît le plus peut déjà vous occuper un petit temps. Finalement, on a opté pour la formule “Évasion polynésienne” – tant qu’à faire… –, soit un massage relaxant d’inspiration lomi lomi. Une heure en suspension, véritablement hors du temps. Seul bémol, mais qui devrait bientôt être derrière nous tous, nous avons dû garder le masque pendant cette heure de pur bonheur.

L’idée de cette évasion, c’est un lâcher prise total. Et, de fait, après avoir vécu des mois plutôt stressants et fatiguants, après avoir parcouru des kilomètres à vélo le long de la mer (juste avant !), les huiles chaudes utilisées par le masseur vous plongent immédiatement dans un état de relaxation profonde. Aux petits soins, on vous demande à de multiples reprises si la pression des gestes n’est pas trop forte et, dans un murmure, on vous rappelle que vous êtes là pour vous détendre. On avait presque oublié ce que cela voulait dire…

Besoin d’un massage bien profond ?

© D.R.

Pour le plus grand bonheur et bien de notre corps et de notre esprit, les clubs de sport ont, enfin vraiment, ouvert. L’Aspria Royal La Rasante n’y a pas échappé. Alors, pour compléter une séance de sport, pourquoi ne pas s’octroyer, dans l’institut de beauté du club, un délicieux soin visage Espa à base d’ingrédients naturels ? Tout en détente… À moins de préférer, nettement plus tonique, un massage Deep tissue. Mais attention ici : douillets s’abstenir.” C’est un massage où l’on va entrer en profondeur au niveau du muscle”, nous explique Laure, masseuse à l’Aspria Royal La Rasante. “On travaille véritablement sur le fascia (tissu conjonctif) du muscle, pour le détendre. Ce massage peut se faire après une séance de sport ou, par exemple, si l’on fait du télétravail et que l’on souffre de courbatures. C’est un massage qui peut effectivement faire un peu mal mais dans le but de faire du bien après… On conseillera cependant de ne pas faire de sport dans les 24 heures qui suivent afin d’éviter une inflammation. La douleur peut persister pendant un ou deux jours, après quoi le muscle va se relâcher complètement. Très lent et en profondeur, ce massage permet de dénouer les nœuds, par pressions, mouvements avec les coudes, pétrissage, manœuvres d’étirements.” Une expérience étonnante à vivre sans hésitation.

Massage Espa Deep tissue Aspria Royal La Rasante; 30 minutes, 59 €; www.aspria.com

Hyper personnalisé

© D.R.

De Beyoncé à Charlize Theron, en passant par Matthew McConaughey et Sofia Vergara, toutes les stars en sont folles. Et pour avoir eu la chance de le tester, on comprend pourquoi ! Le soin Hydrafacial, hyper personnalisé, est rapide (30 minutes), agréable (pas de picotements, de tiraillement, de méchantes petites rougeurs à l’arrivée) et ses effets durent bien plus que les roses !

À la faveur de la technologie brevetée de fusion Vortex, les pores sont nettoyés en profondeur. La saleté et le sébum sont dissous puis aspirés sans douleur. Dans le même temps, l’appareil libère des actifs hydratants et apaisants. Le grain de peau est affiné et l’éclat encore renforcé. À vous de choisir le parfum qui vous plaît le plus, l’esthéticienne (de chez Beauty By Kroonen, dans notre cas) fait le reste… Une fois la peau purifiée en profondeur, elle est prête à recevoir les principes actifs et à en profiter pleinement. L’acide hyaluronique apporte une hydratation intense, les peptides raffermissants réduisent les rides et ridules et améliorent l’élasticité, tandis que les antioxydants protègent la peau. Le traitement Signature, est complété par des boosters qui ciblent ce dont vous avez le plus besoin : clarifier, renforcer et réparer, lisser, hydrater intensément ou calmer.

Le prix : entre 125 et 150 € pour le traitement Signature. Toutes les infos sont sur www.hydrafacial.be.

Détoxifier les cheveux pour optimiser la colo

© D.R.

Sept ans de recherche, c’est ce qu’il aura fallu à L’Oréal Professionnel pour mettre au point la nouvelle gamme Metal Detox, présentée comme “l’innovation disruptive qui garantit des services de coloration, de décoloration et de balayage sans casse”. Comment ? Grâce à sa technologie au glicoamine qui neutralise au cœur du cheveu le métal qui s’accumule, en plus ou moins grande quantité en fonction de la qualité de l’endroit où l’on vit et de la porosité des cheveux. Et si cette accumulation excessive de métaux ne présente aucun risque pour la santé, elle peut en revanche entraîner la casse des cheveux et une coloration peu fiable lors des services de coloration, décoloration et balayage, lorsque le métal, et plus particulièrement le cuivre, entre en contact avec l’agent oxydant. D’où l’intérêt de cette gamme dont le protocole visant à neutraliser les métaux dans la fibre capillaire se déroule en trois étapes en salon. Un : en guise de prétraitement avant la coloration, la décoloration ou le balayage, on neutralise les métaux avec un spray qui se vaporise à 20 cm sur les cheveux secs de la racine à la pointe par séparations successives. Deux : pour enlever les métaux, on utilise le shampooing anti-métallique qui va détoxifier les cheveux après le service de coloration. Trois : pour protéger la fibre capillaire et empêcher l’accroche de nouvelles particules, on applique soit, pour les cheveux fins et affinés, le soin Metal Detox, soit pour les cheveux moyens à épais, le masque au léger parfum d’agrumes et bois musqué. Un soin complet qui peut se poursuivre à la maison en cure, entre 2 à 3 semaines après le traitement en salon pour maintenir l’éclat de la couleur.

Metal Detox Spray&Soin Metal Detox (traitement chez le coiffeur), Shampooing Metal Detox (300 ml, 28 €), Masque Metal Detox (250 ml, 28 €) de L’Oréal Professionnel.

Dix jours pour changer de peau

© D.R.

Et si notre salle de bains devenait notre institut de beauté ? Grâce à l’innovation de Filorga, le NCEF Shot, en l’espace de dix jours (à raison de deux applications par jour ; une le matin, une le soir), nous pourrons faire peau neuve. Car ce concentré de technologie nous fera le même effet qu’un passage sous les mains d’une esthéticienne. Cette cure de 10 jours ultra-concentrée en NCEF à dose quotidienne est équivalente à une méso-injection, améliore la qualité de peau et corrige les signes du vieillissement cutané. Comprenons les rides, la fermeté et l’éclat. NCEF Shot, c’est un puissant complexe issu des biotechnologies actives de nouvelles cellules pour une correction boostée des signes du vieillissement. Idéal lors des changements de saisons, des périodes de stress ou de fatigue.

La pipette nous délivre exactement la dose voulue, le geste est facile (on chauffe d’abord le produit dans la paume des mains, puis on applique, sans insister, avec des mouvements expliqués sur le packaging), et on laisse agir gentiment, avant de poursuivre sa routine de soins. La texture est légère et le parfum signature de Filorga reconnaissable entre mille. Le NCEF Shot convient à tous les types de peaux.

Prix : 71,90 €.