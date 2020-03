Une surprise qui ne devrait pas avoir lieu d'être finalement puisque c'est la taille moyenne des Européennes. La présence d'un modèle au-delà du 36 remontait à... 10 ans.

Elle avance d'un pas décidé, le visage fermé, les cheveux au carré, altière et élégante dans son ensemble de velours sombre comme ses yeux, boutonné de doré. Jill Kortleve faisait parti du défilé Chanel hier et c'est une surprise puisque la Maison française n'était plus sorti des "sentiers battus" concernant la taille des mannequins de défilé depuis 10 ans. A cette époque à Marseille, un défilé Crosière avait vu apparaître la mannequin Crystal Renn, l'une des très rares modèles +size de l'époque, avec sa taille 44.

Non contente d'apparaître dans ce bastion des filles brindilles, la jeune Hollandaise n'a pas sa langue en poche, sous sa vidéo, elle a publié ce texte : 'Je n'arrive pas à croire que cela vient d'arriver mais... pour terminer ce mois de la mode, j'ai fait mon premier défilé de mode pour @chanelofficial. (...). Il y a un changement bien nécessaire qui se produit sur la piste et je suis fière et reconnaissante d'en faire partie. J'espère vraiment qu'à l'avenir je pourrai voir et travailler avec beaucoup plus de modèles qui ne correspondent pas au briefing 💖"

Auparavant, elle avait affirmé également : "Je veux inspirer les jeunes filles et garçons, et leur montrer que ce n'est pas grave si vous ne correspondez pas aux normes de beauté, que ce n'est pas grave d'être une femme brune et d'avoir une moustache et des poils sur les bras, et que ce n'est pas grave si vous n'avez pas le ventre plat".



Jill Kortleve, jeune femme de 25 ans venant d'Amsterdam est loin d'être une inconnue dans la sphère fashion. Elle a marqué auparavant le défilé Jacquemus, est la muse de Mugler et a auparavant défilé pour Rag & Bone et Michael Kors à New York puis pour Molly Goddard à Londres et Fendi à Milan. Elle a déjà fait la Une du vogue PB et français il y a peu.

C'est donc une première pour Chanel, alors que d'après l’Institut français de la Mode, la taille 40 la taille de vêtement 40 est la plus portée par les Françaises et partant les Belges...