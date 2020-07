"Une année extraordinaire !" assure le comité Miss Belgique malgré la crise sanitaire qui touche aussi l’élection. "On est super fiers de vous annoncer les 200 candidates pour Miss Belgique 2021. À cause du corona, on n’a pas pu organiser la Journée des Miss mais on a célébré la fête nationale ensemble au parc Plopsa à De Panne."

Le comité annonce 200 nouvelles candidates (âgées entre 18 et 25 ans, Belges et célibataires sans enfants) mais elles sont exactement 194 - 109 Flamandes et 85 francophones - à pouvoir décrocher la couronne 2021 en janvier prochain (détails sur missbelgium.be). Et ainsi succéder à Miss Legally Blonde, alias Cécile Van Ouytsel. "On est fiers de les présenter, surtout via les réseaux sociaux où elles rassemblent plus de 400 000 followers." En effet, l’année dernière, c’était la miss aux plus de 80 000 followers qui avait remporté le titre.

Une application pour voter

"On lance également une nouvelle application pour voter car on veut surtout connaître le choix du public pour ce magnifique concours de beauté", se targue le comité au sujet de son application Miss Belgium qui permet de voter pour sa candidate préférée partout dans le monde. Et celle qui aura récolté le plus de votes du public dans sa province sera donc tout de suite sélectionnée pour la Présélection Nationale.

Rendez-vous donc dès septembre pour les élections provinciales (7 filles représentent le Brabant wallon, 18 Bruxelles, 15 Liège, 19 Namur, 23 le Hainaut et 3 le Luxembourg) avant la fameuse Présélection Nationale en octobre. Laquelle retiendra les 30 finalistes pour le concours 2021.