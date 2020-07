La maison de luxe italienne a fait de la chanteuse l’égérie de son nouveau parfum à paraître bientôt : Viva Voce.

Les pop stars ont la cote du côté des grandes enseignes de luxe. Il y a Angèle qui s’affiche en ce moment dans Paris comme égérie de Chanel. Elle porte haut les couleurs de la prestigieuse maison pour laquelle elle vante la ligne de lunettes de soleil. De son côté, Valentino a fait un recrutement de choix en la personne de Lagy Gaga. L’interprète de la bande originale de A Star Is Born qui a récemment sorti un nouvel album, Chromatica, est désormais aussi le visage d’un nouveau parfum baptisé Viva Voce, qui signifie "de vive voix" en français.

Cette collaboration entre la maison italienne et la pop star américaine est tout sauf une surprise. Ce n’est pas la première fois que Valentino et la chanteuse "fricotent" mais cela n’avait, à ce jour, jamais débouché sur une quelconque collaboration officielle. Ces derniers temps, Lady Gaga est souvent apparue sur les tapis rouges vêtue par Valentino. "Lady Gaga, c’est la liberté, la conscience de soi et un cœur pur. Sa participation à cette campagne emmène le pouvoir symbolique du projet au plus haut niveau. Elle est l’icône d’une génération. Son message de liberté, de passion pour l’art, de conscience de soi et d’égalité est le même que notre communauté Valentino représente. Je suis tellement fier de l’avoir avec nous", écrit Pierpaolo Piccioli, le directeur artistique de la marque, sur Instagram.