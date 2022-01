Si les tendances changent chaque année, certaines se maintiennent pendant quelques saisons avec une petite évolution à la clé. Ou encore, des labels plus précurseurs proposaient déjà ce qui va être vu partout en 2022. Enfin, la mode étant un éternel cercle, vous pouvez aussi aller fouiller à l’arrière de vos armoires pour trouver ce qui sonnera parfaitement juste pour le printemps et même tout l’été et l’automne !

L’objectif ici n’est pas de se refaire une garde-robe à chaque saison mais bien de jouer avec les tendances et se les approprier. " Si l’on a une personnalité plutôt classique, on pourra ressortir ses foulards pour les nouer autour du cou, à son sac, c’est facile et original tout en étant chic. Le contraste noir et blanc est aussi de retour, en tendance monoblock, pas pied-de-poule. C’est tellement facile de mixer ses pièces ", affirme cette styliste qui est de plus en plus pour le recyclage.

À côté de ce style "preppy", le goth punk s’impose et se mêle même aux pièces cowboy. Un mélange qui fonctionne étonnamment bien et fait du noir encore une grande tendance 2022. De même que le bling des paillettes qui se rafraîchissent de couleurs douces. Le jaune et l’or sont bien là, de même que les couleurs comme passées à l’eau de mer. C’est frais ou ça claque mais en tout cas, cela donne de la lumière et on en a bien besoin.