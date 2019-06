Mettre son bébé en mode "avion", c'est possible avec une maille innovante conçue par Petit Bateau.





L'idée a été d'inventer un tricotage qui permet de mettre son bébé... en mode avion ! En associant à son fil coton un fil gainé d’argent dans une maille en jersey double face, la marque française a mis au point un tricot capable de bloquer en moyenne 99,5%* des ondes. Lavage après lavage, cette maille ne perdra aucune de ses capacités.





Comme toutes les mailles de la collection Naissance elle est labellisée Oeko-Tex Standard 100, un label poussé qui garantit l’innocuité du produit.





Une petite révolution pour un cadeau de naissance original !





> Bonnet à partir de 19,90€ et couverture à partir de 89€.





* Protection évaluée par un laboratoire indépendant (EMITECH). Efficacité mesurée sur les ondes de 800MHz à 5,8 GHz, fourchette de fréquences incluant wifi et smartphones. © Petit Bateau



Une petite couverture à poser sur le ventre d'une femme enceinte ou pour y enrouler son enfant, un bonnet à rayures pour rendre bébé (encore) plus beau : voici deux accessoires communs que Petit Bateau a travaillé pour les rendre innovants. En effet, ils sont anti-ondes ! Dans notre société ultra-connectée, entre le wifi, la 4G, les smartphones, on ne compte plus les ondes qui traversent... tout, têtes et corps inclus.