S’il est un jour que les filles - et les garçons aussi, du reste - ne veulent pas manquer, c’est celui de leur mariage. Ce n’est pas le succès des émissions de télé (certes discutables) qui le démentira. Mais comment éviter les catastrophes, les fautes de goût ? Comment être parfaite tout en donnant l’impression d’être fraîche comme une rose alors qu’on se ronge les sangs depuis des semaines à cause du plan de table, du traiteur, etc. ? Nous avons demandé ses trucs et astuces à Liliane Essaoui, conseillère Planet Parfum.

Existe-t-il de grandes tendances, cette année, pour les looks des mariées ?

"Un teint naturel et frais, mais c’est déjà le cas depuis plusieurs années. Cela met en valeur la beauté naturelle de la mariée. Une touche de glowy la rendra fraîche pour la journée !"

En quoi un maquillage pour le grand jour se doit-il d’être spécial ?

"Un maquillage de mariée doit être sobre et élégant, tout simplement."

Quelle est la faute de goût à éviter absolument ?

"Éviter d’appliquer un fond de teint trop foncé et, surtout, éviter d’appliquer un autobronzant pour avoir une bonne mine au risque d’avoir des démarcations et taches. Pas de smoky eyes, de fards à paupières irisées, ni de paillettes, non plus. Et pour les lèvres, pas de couleurs flashy ni de gloss."

Quels conseils donneriez-vous à la future mariée pour être au top le jour J ? Que fait-on un mois avant, une semaine avant, la veille ? Et que ne fait-on surtout pas ?

"Une semaine avant le grand jour, on s’accorde une journée bien-être, un soin visage, qui est adapté à tout type de peau et donne des résultats exceptionnels. Ensuite, on pensera à l’épilation, la pédicure, la manucure. L’essai maquillage se fera également une semaine avant le jour J. La veille, ce sera soirée cocooning, on privilégiera un masque hydratant qui donnera un effet repulpant à la peau. Enfin, le Jour J, si la future mariée n’a pas bien dormi et a des poches sous les yeux, elle pourra appliquer des patchs défatigants. Elle appliquera une crème hydratante légère."

Comment coordonner l’ensemble : robe, coiffure, etc. ? Est-ce que les filles viennent avec des photos ?

"En général, le coiffeur conseille de réaliser le maquillage après le service coiffure. Certaines clientes viennent avec des photos, la maquilleuse lui donnera des conseils personnalisés également. En ce qui concerne la robe, comme la mariée sera maquillée avant d’enfiler sa robe, nous lui conseillons d’appliquer des mouchoirs en papiers tout autour de son col pour éviter de salir la robe."

Suggérez-vous beaucoup de choses ou bien les futures mariées savent-elles ce qu’elles veulent ?

"Nous conseillons généralement les soins à appliquer selon le type de peau de la cliente lors de l’essai maquillage pour que le jour J, la peau soit bien préparée. Sérum, crème pour le visage et soin contour de l’œil et aussi le masque, indispensable. Un beau maquillage dépendra de l’état de la peau et pas uniquement des produits de maquillages utilisés."

