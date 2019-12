Et si l'essentiel c'était de s'accepter telque l'on est, et d'apprécier notre reflet dans le miroir avec toute la bienveillance du monde?

"C'est une bataille au quotidien"

Sam Smith, le chanteur britannique interprète de "Stay with me", l'a bien compris et a tenté de faire passer ce message via le réseau social Instagram.

Aux côtés d'une photographie de son torse velu et bien en chair, l'artiste a rédigé ce texte: " C'est bientôt Noël. Pendant cette période de l'année, j'ai toujours eu du mal à accepter mon corps. J'aime les tartes et les bonnes choses, et j'ai toujours pris un peu de poids à cette époque de l'année. Je dédie ce texte à vous tous, mais aussi à moi-même. Souvenons-nous que peu importe notre poids, nous méritons de l'amour et de l'acceptation. Apprenons à aimer nos corps et leurs fluctuations. Observons-nous dans le miroir avec la bienveillance propre à la fête de Noël. Soyez doux. C'est une bataille au quotidien pour moi. Vous n'êtes pas seuls."