Depuis samedi soir, le jeune Belge de 22 ans est devenu un phénomène ! Et il était bien looké pour rajouter encore à sa voix incroyable.

Le chanteur de Baudour en plus de reprendre d'une façon incroyable la chanson "Il fait beau" de Stromae et Orelsan avait un look qui dénotait aussi sur la scène de The Voice France. C'est une jeune marque parisienne, Atelier Beaurepaire qui a inspiré Antoine par ses couleurs et son imprimé wax. Sa combi coûte environ 185€. Comme il a pu le mentionner à une jeune internaute qui le félicitait pour son style, il a acheté sa tenue chez agogogang, un multi-marques installé dans le Marais à Paris qui a fait des vêtements colorés, unisexe et streetwear sa spécificité.

On aime d'ailleurs beaucoup toutes les tenues originales et peps à voir sur le site de ce shop atelier lancé par Elo et Jo : il y a des soldes en ce moment en plus...

Il y a quelques jours, Antoine Delie a également soigné son entrée "voicienne" sur les réseaux sociaux en demandant à une jeune photographe belge connue sous le nom de emisphere photography de faire un shooting. Là encore, il portait une salopette signée Atelier Beaurepaire qui répondait aux tags de cette friche industrielle dans le coin de Baudour, sa petite ville.