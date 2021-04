Cela n’est pas la solution à un surpoids important et la réduction calorique est de moins en moins considérée comme le Graal d’une perte de poids durable au profit d’une alimentation saine et surtout de moins de grignotages.

Cela dit, penser en ce sens, c’est prendre mieux conscience de ce que l’on mange chaque jour.

Sachant que pour maigrir de 1 kilo, il faut “couper” 7 700 calories, selon le site canadien psychomedia.

Prendre six à huit frites de moins

Une réduction de 250 calories par jour permet de perdre 1 kilo par mois. 100 calories en moins chaque jour, cela s’obtient de ces façons : Prendre six à huit frites de moins ; enlever la peau d’une portion de poulet ; prendre des céréales de grains entiers riches en fibres ; préférer un fruit frais à des biscuits en collation ; utiliser de la moutarde dans un sandwich plutôt que la mayonnaise régulière ; laisser tomber le fromage dans un sandwich (et même un burger !) ; de l’eau, pas des sodas ; utiliser une margarine légère fouettée plutôt que du beurre ; prendre une vinaigrette légère plutôt que régulière, des fromages et yaourts légers, du lait écrémé ; prendre un tiers de tasse de crème glacée de moins ; prendre une demi-tasse de moins de pâtes ou de riz.