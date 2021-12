Pendant les fêtes, vous avez peut-être envie de mettre les petits plats dans les grands. Vous commencez déjà à stresser à l’idée de passer des heures dans la cuisine à concevoir des préparations compliquées ? Pas de panique ! Vous aussi, vous pouvez préparer facilement un menu de fête complet composé des ingrédients de chez nous les plus savoureux, en un temps limité. Nous avons déjà élaboré pour vous deux menus de fête complets qui plairont à tous - un menu à base de viande et un menu végétarien - à préparer facilement en deux heures.

Menu de fête à la viande

Envie de mettre en avant les ingrédients bien de chez nous lors des fêtes ? Vous aimez donner une touche festive à des recettes classiques ? Ce menu de fête à base de viande à quatre plats est ce qu’il vous faut.

- Bouchée apéritive en 20 minutes

Commencez par des ingrédients de première qualité bien de chez nous. Pensez par exemple aux poires Conférence et au fromage bleu pour concocter une bouchée apéritive comme cette mousse de fromage bleu accompagnée de poires caramélisées et d’un crunch de noix. Cette succulente mise en bouche vous prendra 20 minutes à peine à préparer. Servez-la dans un joli verre et créez du même coup l’atmosphère idéale pour un repas de fête.

© Vlam

- Soupe en 25 minutes

Préparez ensuite, comme à l’époque de grand-mère, une bonne soupe de légumes oubliés. Elle vous réchauffera et, à cette période de l’année, vous pouvez même acheter les ingrédients nécessaires directement à la ferme. Panais, raifort et persil tubéreux feront une soupe délicieuse en 25 minutes. Vous pouvez ensuite finir avec une touche festive selon vos envies, par exemple en garnissant l’assiette de bacon grillé pour ajouter du croquant.

© Vlam

- Plat principal en 45 minutes

Si le filet et le rôti de porc sont des plats de fête traditionnels, vous pouvez aussi cuisiner d’autres morceaux de porc pour un repas de fête surprenant et délicieux. Que pensez-vous de médaillons de porc croustillants accompagnés d’une crème de topinambour et de champignons des bois ? Servez-les avec une portion supplémentaire de légumes de saison au choix et de bonnes croquettes.

© Vlam

- Dessert en 30 minutes

Ces mini strudels aux pommes ne demandent que 30 minutes de préparation, mais nous vous garantissons qu’ils seront l’un des plats les plus appréciés de votre repas de fête. Laissez-les refroidir une fois sortis du four. Un véritable délice accompagné d’une boule de glace !

© Vlam



Vous préférez un plat à base de poulet, de lapin ou de poisson bien de chez nous ? Vous trouverez un tas d’idées pour épater vos invités sur biendecheznous.be.

Menu de fête végétarien

Pas besoin de dinde farcie ou de grands rôtis pour organiser un repas de Noël ou de réveillon vraiment festif. Vous ne vous ennuierez certainement pas avec ces délicieux plats aux saveurs et textures variées. Même si vous n’êtes pas végétarien, vous vous régalerez !

- Bouchée apéritive en 15 minutes

Les cubes de fromage en apéritif sont toujours largement appréciés. Mais pourquoi ne pas varier vos plaisirs en proposant un dip au fromage ? Vous obtiendrez en 15 minutes un succulent amuse-bouche à servir au milieu de nachos ou de morceaux de pain.

© Vlam

- Soupe en 30 minutes

La soupe aux chicons se déguste tout au long de l’année. Cette recette classique, facile à préparer et riche de possibilités peut vite prendre une tournure de fête, par exemple en y ajoutant du zeste de citron et des amandes effilées grillées pour la rendre encore un peu plus spéciale.

© Vlam

- Plat principal en 45 minutes

Les légumes les plus simples permettent de réaliser un plat festif et goûteux qui animera sans aucun doute la conversation de vos convives. Prenez pommes de terre, panais, patates douces et champignons pour concocter, en 45 minutes, un délicieux mijoté et une purée de panais. Petit plus : vous pouvez les préparer tous les deux à l’avance.

© Vlam

- Dessert en 30 minutes

Pourquoi ne pas clôturer le repas par un dessert dont tout le monde raffole qui est, en plus, facile à préparer ? Nous proposons un crumble aux poires et à la crème de spéculoos. En une demi-heure, vous obtiendrez un bon dessert à déguster avec une boule de glace.

© Vlam



Vous avez besoin d’avoir plus d’inspiration pour composer un délicieux menu de fête ? Envie de consacrer le temps qu’il vous reste à d’autres repas festifs ? Trouvez l’inspiration et des conseils pratiques sur www.biendecheznous.be.