Anciennement Rouge Tomate, Alice Restaurant combine carte gourmande et cocktail bar pour des nuits folles

Alice Lounge Bar ou Alice Restaurant ? On a désormais le choix depuis quelques semaines et la renaissance de Rouge Tomate sous ce joli prénom, avec désormais deux propriétaires qui connaissent bien le lieu puisqu'il s'agit de Thierry Naoum qui s'en occupe depuis 20 ans et Alex Joseph, le chef américain tombé amoureux de Bruxelles il y a plus de 12 ans. Un changement de nom qui n'affecte en rien l'équipe ni en salle, ni en cuisine. Simplement, la licence "Rouge Tomate" avait fait son temps peut-on dire pour résumer une saga passée par New York. Le jardin est toujours aussi beau et accueillant, la longue salle claire apaisante et dans les assiettes, exit le côté "diététique" de la carte : le Chief Alex met toute sa passion dans des assiettes vives, construites autour de produits frais et colorés, de saison et souvent locaux. En plus, le menu change chaque semaine ! "J'ai trop de créativité", sourit-il. Résultat : les plats sont beaux aux yeux et bons en bouche. Et les prix plus attractifs (44 €, 3 services). On signe facilement pour un lunch comme pour un petit dîner à la fraîche. Surtout que désormais, on peut monter à l'étage de cette magnifique maison de maître datant de 1883 pour un cocktail dans le Lounge Alice où des soirées animées par des DJ et différents events vont rythmer les nuits. Et c'est ouvert 7 jours sur 7 !

Ce faisant, le lieu rend un bel hommage à Alice Wielemans, la dernière habitante de la demeure, fille cadette d'Edouard Wielemans Ceuppens, qui y vécut longtemps jusqu'à sa mort, en 1984. "J'ai découvert tout ça suite aux travaux de rénovation. Je voulais vraiment rendre hommage à l'âme de cette maison, à cette femme seule, que je 'sentais'triste, alors même qu'on a découvert entre les plafonds du 1er et du 2e étage un appartement caché. Alice avait probablement caché des personnes pendant la Seconde Guerre mondiale…", raconte Thierry Naoum. Faire d'Alice Restaurant et Cocktail Bar un lieu de vie, de passage, de fête, de gastronomie ouvert à tous, c'est un moyen de la faire revivre. Et d'animer ce coin de l'avenue Louise et Lesbroussart comme un vrai place-to-be, été comme hiver : le lounge a des airs de clubs anglais et de salon du XIXe siècle des plus agréables.

