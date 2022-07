Un concept original et très reposant : Corbais on water, la gastronomie au fil de l’eau

Une fois n’est pas coutume. Cette rubrique ne va pas pousser la porte d’un restaurant "traditionnel". Même si le décor naturel proposé vaut toutes les gravures, les dorures ou le mobilier en acajou du monde, il en jette. Nous vous emmenons dans un concept original, étonnant et, pour tout vous dire, très reposant : Corbais on water.

Comme son nom l’indique, vous allez dîner sur une barge (16 couverts maximum) au cœur d’une carrière privée. Durant plus de deux heures, seul le bruit de l’eau et d’une cascade naturelle vient alimenter la conversation que vous engagez naturellement avec vos voisines et voisins.

D’abord, l’endroit. Corbais est situé à quelques kilomètres de Wavre et de Louvain-la-Neuve dans un lieu caché du Brabant wallon. L’endroit appelé les Trois Fontaines se camoufle bien au détour d’un champ et d’une rue étroite. Après avoir sillonné un sentier et emprunté un court tunnel voûté, voici votre table. Ou plutôt voici la barge amarré sur laquelle une belle table a été dressée. Avant d’embarquer, accueil convivial, explication de la soirée et… apéro avec un bon cava et quelques amuse-bouche préparés par le chef du jour. Celui qui va enjolivier vos papilles. Lors de notre venue, sous un soleil généreux de fin de journée où la fraîcheur vient gentiment nous caresser.

Le chef du jour : Valerio Borriero, une valeur montante qui a fait ses gammes chez Sang Sablon et cela se sent dans la confection de ses plats. Un trois services qui allie finesse, saveur mais aussi légèreté. Avouons-le, nous attendons l’ouverture de son restaurant pour découvrir toute la palette de sa cuisine.

Pour accompagner les plats, trois vins d’origine diverses avec un mini-quiz pour dégoter le pays. Portugal, Italie et France étaient au menu avec un accord idéal. Après deux heures de dérive, de convivialité (16 couverts maximum, cela débouche sur d’inévitables échanges) et de dégustation, retour à la vie normale ou plutôt sur terre. Déjà…

Les prochains voyages de Corbais on Water sont programmés pour les 6 et 7 août. Départ à 18 h 30 et à 21 heures (ne soyez pas en retard car la barge quitte le quai à l’heure…). Si vous réservez tôt, le prix est de 110 euros par personne (130 pour les dernières minutes). Jetez un œil sur le site de Oh Chef pour réserver mais aussi pour découvrir plusieurs concepts comme chef à domicile (dont des étoilés), des teambuildings, des repas d’affaires…

Oh-Chef

Tél. : 02/319.40.64

butler@oh-chef.com

www.oh-chef.be

La viande irlandaise reine des BBQ

C’est le temps des barbecues ! Endroit de convivialité par excellence entre amis, en famille et en couple. Encore faut-il que la viande qui grille soit de qualité. Le Belge l’a compris et n’hésite pas à faire confiance depuis des années à la viande irlandaise.

Il est vrai que le climat (tempéré avec 180 jours de pluie en moyenne par an) et l’élevage essentiellement dans les pâturages en extérieur permettent aux bêtes de produire une viande à la fois goûteuse et savoureuse. À vous d’être le roi ou la reine du BBQ pour préparer des côtelettes d’agneau ou des brochettes de bœuf teriyaki.

Renseignements et recettes sur www.boardbia.ie