Le projet table 58 a plié bagages

Après un peu moins de quatre mois à tutoyer les étoiles, le projet Table 58 a touché à sa fin ce samedi 2 juillet. Un projet inédit et un peu fou qui défiait les lois du possible afin d’offrir l’expérience gastronomique la plus unique qui soit.

Une belle réussite qui a mis en lumière ce que la Belgique fait de meilleur, avec la plus belle vue de Bruxelles, si pas de Belgique, en récompense. Maintenant achevé, le projet a fait profiter à ses clients d’un moment unique en tête-à-tête avec l’Atomium, accompagnant un menu de haut-vol imaginé par les chefs étoilés Lionel Rigolet (Comme chez Soi*) et Nick Bril (The Jane**).