Matthias and Sea : le restaurant spécialisé dans les produits de la mer, fête ses 10 ans

La crise du coronavirus a boosté l’imagination et même l’esprit d’entreprise de certains restaurateurs. Matthia Collu, le patron de Matthias and Sea sur les hauteurs de Charleroi n’a pas voulu se laisser abattre. Au contraire, il a cherché et trouvé des solutions. Comme l’aménagement astucieux de vérandas individuelles pouvant accueillir de 4 à 10 personnes. C’était à l’époque des restrictions mais, vu le succès, elles n’ont pas été démontées et constituent autant d’alcôves.

Installé depuis 2013 (bientôt les 10 ans…) sur la route qui mène tout droit aux Lacs de l’Eau d’Heure, ce restaurant s’est forgé une réputation bien au-delà de la région. Outre la personnalité chaleureuse de Matthia, qui n’hésite pas à tailler une bavette ou à vous conseiller un vin (italien évidemment !), il a réussi la gageure de proposer de très beaux produits de la mer sans pour autant faire grimper l’addition. Durant les confinements, il en a aussi profité pour effectuer un lifting complet de la déco. Bleu (cela rappelle la mer), noir et des touches d’orange pour se sentir d’emblée dans un environnement apaisant. Il a également ajouté un homarium dont les locataires n’attendent que le client et une armoire à maturation car il propose aussi de belles pièces de viande de qualité.

Après un apéro, commencent les dilemmes, les choix. Pour deux amateurs de fruits et de produits de la mer, c’est un magasin de jouets. Entre les huîtres et le carpaccio de Saint Jacques, nous avons fini par opter pour la seconde option avec une fraîcheur parfaite. En route pour goûter (et se délecter…) une spécialité maison : les raviolis faits main à la truffe. Se taire et apprécier, ce sont les deux seules choses à faire.

Premier constat : les plats sont (très) généreux. À l’instar de la personnalité volubile de Matthia. Nous aurions bien craqué pour la grillade royale de poissons et crustacés (pour deux couverts) mais quinze sortes, cela nous semblait trop fourni pour l’appétit qui est le nôtre.

Nous nous rabattons sur la cassolette (disons plutôt la casserole…) de homard et langoustines du vivier sauce homardine. Entre 480 à 520 grammes et ajoutez-y les pâtes. Une nouvelle fois sous vos applaudissements. Plat à 52 euros mais cela les vaut largement.

Vous aurez bien encore une place pour le dessert ? Bon allez laissons-nous tenter par un sorbet citron. Ça tombe bien, dans sa volonté de poursuivre sa mise en avant des produits italiens de qualité, il a ouvert dans un bâtiment annexe un glacier Gelato Naturale. Tout le monde sait que les meilleures glaces du monde viennent de la Botte. Nous en avons la confirmation.

Last but not least. Matthia a aménagé un parking spacieux. Tant mieux car son restaurant ne désemplit pas.

Matthias and Sea

Route de Philippeville, 34

5651 Tarcienne

071/21.86.20

www.matthiasandsea.be