Des recettes pour changer de la saucisse et de la viande rouge pendant un barbecue

On a demandé au chef Sami Daibes de nous donner de bons conseils pour changer des saucisses et des côtes à l’os au barbecue.

Terre/mer. On revisite le côté terre/mer avec une recette imparable : " S campi et chorizo qu'on alterne en brochette avec des poivrons, des tomates, des oignons comme on veut ! On peut aussi réinventer l'épi de maïs en l'emballant dans du bon lard, ça va être craquant et juteux, un délice ! Là aussi, on peut fumer sur la fin."

Les marinades gourmandes. " Moi, j'aime beaucoup les marinades sucrées qui se marient avec toutes les viandes : miel, thym, huile d'olive, sel, poivre et un peu d'eau pour donner de la texture, on fait mariner quelques heures et c'est parti… Osez aussi les marinades épicées, avec une pâte de curry vert, de la citronnelle, du gingembre, de l'ail, de la menthe. Avec la pâte de curry rouge, ça déménage encore plus : on y ajoute du curry, du paprika, ça marche bien avec le poisson ."

Pour les viandes blanches, on préférera les marinades plus légères : huile d'olive, persil, citron et un peu d'eau. " Et pour garder le jus et donner du goût, je conseille de ne pas cuire sur braise trop puissante : on retourne la viande régulièrement et à la fin, on la met dans un four à 40 ou 50°, ça ne va pas l'assécher du tout mais ça la termine parfaitement ."

Les ribs. Le petit truc pour qu'ils soient fondants : on les commence dans un four à 70°, on peut les laisser 3 h ! Puis on les sort, on les laque au terriaki, à la sauce barbecue et on les pose enfin sur le gril du BBQ.

Le poulet entier à la cannette de bière. C'est bien américain ! "On assoit le poulet sur la cannette, on le fait cuire une bonne heure trente, sur braise moyenne et couvercle fermé. Cela garde tout le tendre dedans et le croustillant au-dessus. (Chercher Beer Can Chicken pour la préparation exacte, NdlR.)

Boulettes de viande hachée. "Les enfants adorent ça ! On les fait avec eux, on les colore de curry, de persil, de paprika et hop sur brochette."

Le camembert en boîte. "C'est mon péché mignon. Je termine par un camembert cuit doucement dans sa boîte sur un coin du BBQ, c'est à tomber."