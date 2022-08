Préparer la burrata de façon très originale comme le chef Yotam Ottolenghi

Cette boule blanche au coeur extrêmement crémeux et au col alambiqué qui coule quand on la coupe, originaire des Pouilles en Italie, est un des mets les plus populaires côté entrée ou dans les restaurants où les plats sont à partager.

Souvent, elle est servie avec un filet de très bonne huile d'olive, du sel de qualité et un tour de moulin à poivre. On rajoute aussi parfois quelques gouttes de vinaigre balsamique dont l'acidité contraste avec la douceur du lait. Elle peut aussi être accompagnée de compotée de tomates et de roquette et de basilic.

Mais on peut aussi la préparer tout à fait différemment pour un résultat qui déchire, comme le fait le célèbre chef Yotam Ottolenghi ! retrouvez-là sur la partie food de la DH, GOURMANDIZ