Un tour de main unique et un ingrédient original et voici une glace comme vous n'en avez jamais goûté.

Une glace prête en 10 minutes chrono sans sorbetière et même sans congélateur !

Durant l'été, les passionnés de cuisine débordent d'imagination et on a atteint le top avec Alexia Duchêne, qui a participé à "Top Chef" par le passé.

Cette cheffe a une créativité impressionnante et il y a peu, elle a sorti de son chapeau, enfin plutôt de sa cuisine, une recette de glace avocat, miel et vanille, posté sur Instagram. On n'a besoin ni de sorbetière, ni de congélateur...

Le secret de cette préparation gourmande et facile à cuisiner est à lire dans cet article de Gourmandiz, le site food et recettes de la DH