Cinq rosés à boire façon "piscine" mais sans glaçons qui fondent !

Simon Pirard, qui continue à porter la passion de sa famille pour le vin à travers la société familiale Vins Pirard, qui livre gratuitement dans toute la Belgique (et même une bouteille !) est catégorique : « Le rosé à la piscine : oui. Le rosé-piscine qui consiste à ajouter des glaçons pour rafraîchir le vin, NON ! Si l'intention est bonne par temps de canicule, la méthode l'est moins. Car, le problème, c'est qu'en fondant, les glaçons vont diluer le vin. La solution ? Des glaçons qui ne fondent pas, magie ! Placez au congélateur des grains de raisin. L'eau contenue à l'intérieur de ceux-ci va geler et vous obtiendrez des glaçons. En plus, c'est joli. »

Il nous a donné une sélection de 5 rosés commentés qui font amis-amis avec les chaleurs de cet été.

