C'est l'été : Une glace haricot-tomate, mayo, sauce solja ou salade ?

Et les saveurs choisies sont pour le moins originales et ne feront pas mentir que les Anglais ont décidément un palais particulier !

Depuis 2018 en effet, la créatrice très créative, avec son Anya Hindmarch’s The Ice Cream Project, propose des boules dans de très jolis pots aux couleurs des meilleurs sauces et produits de Heinz, Kellogg’s on encore Kikkoman !

Découvrez où vous pouvez les trouver dans cet article publié sur GOURMANDIZ, le site news food et recettes de la DH