Marre du houmous? Essayez ce dip

On délaisse la purée de pois chiches au tahini et aux épices pour le labneh !

L'été praticulièrement chaud se prête à des salades, à des apéros et à des préparations froides. Et partout dans le monde, on mange… du houmous ! Son origine fait toujours l'objet d'un débat : est-il libanais ou israélien ? On trouve la première trace d'une préparation de purée de pois chiches déjà dans la Bible, dans le Livre de Ruth !

Sa longévité est donc excpetionnelle puisqu’il a été adopté par tout le Moyen-Orient, du Yémen à la Turquie en passant par la Syrie… avant de jouer les stars universelles de nos jours, symbole d’un melting-pot culturel. Mais que son histoire ne nous empêche pas d’en être parfois… lassés ! Surtout si on l’achète à moindre prix et à moindre goût en supermarché…

Alors pour changer, essayez le labneh que l’on vente comme le nouveau houmous depuis des années. Il s’agit d’un fromage fermenté à base de lait de brebis, de chèvre ou de vache lui aussi originaire de la Méditerranée : Liban et Palestine en tête.

Ses saveurs sont plus douces, sa texture est plus lisse que celles du houmous mais on le consomme pareil : en mezzé, avec des falafels, tartiné, assaisonné d’huile d’olive, embelli d’épices et particulièrement de za’atar.

On peut même le déguster sucré, avec du miel et des fruits ou des noix !

On le trouve dans les épiceries orientales ou dans les magasins bio et même dans les sélections de dip de Delhaize (3,05 €/220 g)