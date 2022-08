L’astuce toute simple pour apprécier les sardines en boîte

Les sardines en boîte, cela aide bien quand on n’a pas trop d’idées de plat mais que l’on veut faire le plein en bons acides gras omega-3, en minéraux (une boîte = 35 % de l’apport quotidien recommandé en calcium, par exemple) et en protéines qui rassasient. Avantage de la sardine en boîte par rapport à la fraîche : si elle affiche un bon taux de fer de 1,67 mg/100 g, il est triplé lorsqu’on la consomme en conserve!

Bref, c’est tout bénéf et on devrait même en manger plus souvent…

On vous conseille la super recette de Laurent Mariotte, l'ingénieux chef de "Petits Plats en Equilibre" sur TF1 pour donner envie à tout le monde de profiter de ses bienfaits. A découvrir ici, sur le site news food et recettes de la DH, GOURMANDIZ